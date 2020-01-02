هيفاء وهبي تشعل حفل رأس السنة بإطلالتين براقتين ( فيديو )

استقبلت النجمة هيفاء وهبي العام الجديد بصحبة محبيها حيث أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك ضمن حفلات رأس السنة .

تألقت خلال الساعات الأولى منه بفستانٍ أخضرٍ براق تألف من قطعتين إحداهما توب قصير كاشف والأخرى تنورة طويلة ذات شقٍ عالٍ من الأسفل إلى الأعلى ، أبرزت رشاقتها العالية من خلال قصتها الضيقة التي تناغمت مع منحنيات جسدها .

وأشعلت الفنانة اللبنانية الحفل بمجموعة منوعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديم منها والحديث ، وسط تفاعل كبيرٍ من قبل الجمهور .

وتداول النشطاء فيديو لـ وهبي يوثق قيامها بالركوع على خشبة المسرح قبل أن تهمَّ بتقبيل سيدة وقورة جلست بين الحضور ، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكلٍ لافت .

وأطلت هيفاء وهبي في القسم الآخر من حفلها بفستانٍ قصيرٍ براق ، تميز بأكمام CLOCHE وطبقات من القماش المزركش من الأسفل .