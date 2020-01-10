هيا مرعشلي وزميلاتها النجمات بضيافة تاج حيدر ( صور )

شاركت الفنانة هيا مرعشلي عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM مجموعة صور تجمعها بعدد من النجمات السوريات ، وهم : ” شكران مرتجى ، لورا أبو أسعد ، تاج حيدر ، روعة السعدي ، قمر خلف وابنتها جودي ” .

وكشفت النجمة الشابة على أنه تم التقاط الصور في منزل الفنانة المبتعدة عن الشاشة تاج حيدر ، والتي حرصت على ضيافتهم واستقبالهم بهدف إعادة لمِّ شملهم بعد طول غياب .

وانقسمت آراء المتابعين عبر التعليقات بين من أشاد بفن النجمات وطالبهنّ بالعودة والعمل سوياً في مسلسلٍ واحد ، وبين من تغزل بـ تاج حيدر التي لم تتغير ملامحها منذ ظهورها على الشاشة لأول مرة حتى الآن بل على العكس تماماً زادت جمالاً دون أن تكلف نفسها عناء الخضوع لعملياتٍ تجميلية .

ولاقت الصورة التي جمعت بين روعة السعدي وتاج حيدر و هيا مرعشلي الحصة الأكبر من التعليقات ، خاصة وأنهنَّ ذكرنَّ المتابعين بشخصياتهنَّ في مسلسل طوق البنات الذي قدمنَّ فيه دور ثلاث شقيقات .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تاج حيدر كان مسلسل ( طوق البنات 4 ) ، كما كان لها عدة مشاركات ناجحة في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل : ” باب الحارة ، الولادة من الخاصرة ، قاع المدينة ، الغفران ، على حافة الهاوية ” .