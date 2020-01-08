هيا مرعشلي تفتتح العام الجديد بـ إطلالة جريئة ( صورة )

تعتبر الفنانة هيا مرعشلي من أنشط النجمات على التطبيقات الاجتماعية ، وتعمد من خلالها على التواصل مع الجمهور من خلال الصور المختلفة التي تشاركها عبر صفحاتها والتي توثق إطلالاتها المتنوعة التي تعتمدها في جلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوري .

وشاركت النجمة الشابة قبل ساعاتٍ صورة جديدة لها ، بدت فيها بإطلالة طبيعية لناحية مكياج الوجه وتسريحة الشعر ، بينما ظهرت مرتدية JUMPSUIT جلدي من اللون الأسود ، تميز بـ هوت شورت قصير .

وانهال متابعو الفنانة الشابة على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها العفوية وبراءة ملامحها التي تضج براءة وحياة .

يشار إلى أن هيا مرعشلي تنافست في موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر ثلاث أعمال هي ” عندما تشيخ الذئاب ” للمخرج عامر فهد ، كما شاركت في مسلسل ” مسافة أمان ” للمخرج الليث حجو ، بالإضافة إلى حلولها ضيفة على مسلسل ” دقيقة صمت ” للكاتب سامر رضوان والمخرج الراحل شوقي الماجري .