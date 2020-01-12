هيا مرعشلي تثير الجدل بـ إطلالة جامحة وسترة جريئة ( صورة )

تعتمد الفنانة هيا مرعشلي أسلوباً عصرياً في الظهور لناحية اللباس ومكملاته من مكياج وتسريحات ، وتحرص دائماً على مشاركة الجمهور المتابع لها عبر INSTAGRAM صوراً جديدة توثق إطلالاتها وظهورها في المناسبات المختلفة وجلسات التصوير .

وشاركت هيا مؤخراً صورة حديثة لها ، اعتمدت فيها الظهور بـ سترة طويلة حيث ارتدتها على مبدأ الفستان ، وسرحت شعرها بطريقة ذيل الحصان ، بينما استكملت إطلالتها بمكياج الوجه الهادئ .

هيا بـ إطلالة جريئة :

وانهال متابعو الفنانة الشابة على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها الجريئة البعيدة عن الابتذال وأثنى البعض على جمال ملامحها التي تضج براءة وحياة .

يذكر أن هيا مرعشلي تنافست خلال موسم دراما رمضان الفائت عبر بطولة ثلاثة أعمال هي : ” دقيقة صمت ” ، ” مسافة أمان ” ، عندما تشيخ الذئاب ” .