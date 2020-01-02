هنا الزاهد تَصف زوجها بـ القرد وحماتها تتدخل ( صورة )

استطاعت الفنانة هنا الزاهد أن تلفت أنظار المتابعين من خلال المعايدة الطريفة التي وجهتها لزوجها النجم أحمد فهمي ، بمناسبة حلول العام الجديد 2020 .

ونشرت النجمة المصرية صورة جمعتها بزوجها عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ، بدا خلالها بإطلالة فوضوية قليلاً وعلقت عليها قائلة : ” عام جديد سعيد عليك يا قردي … شكلك كفتة باللبن … ” .

فما كان من أحمد فهمي إلا أن وافقها الرأي لافتاً إلى أن شكله في الصورة يشبه شكل المتسولين ، وذفك قبل أن تتدخل والدته السيدة ليلى العطار التي كتبت : ” ده حبيبي ” ، لترد عليها هنا الزاهد قائلة : ” لن نختلف ولكنه في الصورة كفته ” .

فحسمت الحماة النقاش حول مظهر ابنها وكتبت : ” بنت … برضه ده حبيبك ” وأرفقت التعليق بملصق ضاحك صغير .