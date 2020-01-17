هبة نور تستعرض مهاراتها على الثلج ( صور + فيديو )

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هبة نور
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أطلَّت النجمة هبة نور على الجمهور المتابع له عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بمجموعة من الصور الجديدة التي وثقت زيارتها لإحدى المناطق الجبلية في لبنان .

 

 

ظهرت خلالها وهي تستمتع باللعب في الثلج برفقة مجموعة من أصدقائها المقربين ، وبدت مرتدية ملابس جلدية سوداء كشفت عن رشاقتها بأنوثة راقية بعيدة عن الابتذال والتكلف .

 

وشاركت المتابعين عبر خاصية STORY في INSTAGRAM ، توثق بعض اللحظات التي قضتها بالتزلج على الجليد بواسطة أثناء قيادتها لزلاقة الثلج الآلية .

شاهد الفيديو :

يذكر أن الفنانة هبة نور تتحضر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” حيث ستستمر في تقديم شخصية زمردة التي جسدتها خلال الموسم الأول من العمل ، كما أنها بدأت بتصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي ( ببساطة ) .

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