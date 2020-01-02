نيكول سابا تتألق بإطلالة ذهبية في حفل ليلة رأس السنة ( صور )

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نيكول سابا

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلاً غنائياً ناجحاً داخل أحد الفنادق الكبرى في مدينة القاهرة ، وذلك ضمن حفلات رأس السنة للعام الجديد 2020 .

وأشعلت الفنانة ليل العاصمة المصرية بباقة منوعة من أجمل أغنياتها تنقلت فيها بين القديم والحديث ، وسط تفاعل الحضور الذين رافقوها بالغناء والتصفيق الحار .

وتألقت سابا في السهرة بفستانٍ طويل باللون العاجي تميز بمشلحٍ ذهبيٍّ من الخيوط الطويلة المرصعة بالأحجار اللامعة ، واستكملت ظهورها بتسريحة بسيطة حيث تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

وتتحضر الفنانة نيكول سابا حالياً لإطلاق عددٍ من الأغاني الجديدة بالتعاون مع الشاعر المصري أمير طعيمة ومواطنه الملحن محمد يحيى ، ومن المتوقع أن تقدم فيهم نمطاً مختلفاً عما قدمته سابقاً خلال مشوارها الفني .

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