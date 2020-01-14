نيشان يعلق على أزمة نانسي عجرم ويحاكي الوقائع بشكلٍ مختلف

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نانسي عجرم
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أبدى الإعلامي اللبناني نيشان رأيه في الأزمة التي تشهدها مواطنته الفنانة نانسي عجرم ، وصورَّ الواقعة من منظور مختلف محاكياً واقعاً كان من الممكن أن يكون لولا تنبه الدكتور فادي الهاشم للدخيل في منزله .

وكتب متسائلاً ماذا لو أتى الخبر معلناً مقتل الفنانة وبناتها ، كيف كانت ستكون ردود الأفعال وهل كانت ستقف عند التنديد و الاستنكار ، وأوضح نيشان في منشوره إلى أن الأقاويل وقتها كانت ستلخص حرص والديّن على بناتهم ، وغريزة الدفاع الأبويّ التي لا تقهر .

وعاد وختم نيشان حديثه كما بدئه ، وتساءل ساخراً إن كان على الهاشم أن يدعو السارق إلى طاولة حوار ، وإن كان يجب عليه أن يناقشه في اتكيت اقتحام المنازل .

يشار إلى أن قضية الفنانة نانسي عجرم تشهد تطورات حديثة لصالحها فقد أكد مصدر قضائي صحة الفيديوهات المسربة للدخيل وعدم فبركة أيٍّ منها ، وإثبات عدم وجود صلّة بين القتيل وزوج النجمة اللبنانية .

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