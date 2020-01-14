نيشان يعلق على أزمة نانسي عجرم ويحاكي الوقائع بشكلٍ مختلف

أبدى الإعلامي اللبناني نيشان رأيه في الأزمة التي تشهدها مواطنته الفنانة نانسي عجرم ، وصورَّ الواقعة من منظور مختلف محاكياً واقعاً كان من الممكن أن يكون لولا تنبه الدكتور فادي الهاشم للدخيل في منزله .

وكتب متسائلاً ماذا لو أتى الخبر معلناً مقتل الفنانة وبناتها ، كيف كانت ستكون ردود الأفعال وهل كانت ستقف عند التنديد و الاستنكار ، وأوضح نيشان في منشوره إلى أن الأقاويل وقتها كانت ستلخص حرص والديّن على بناتهم ، وغريزة الدفاع الأبويّ التي لا تقهر .

وعاد وختم نيشان حديثه كما بدئه ، وتساءل ساخراً إن كان على الهاشم أن يدعو السارق إلى طاولة حوار ، وإن كان يجب عليه أن يناقشه في اتكيت اقتحام المنازل .

ماذا لو أتى الخبر كالآتي:

"عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"!

كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟!

إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟

الأمّ والأب يحميان أطفالهما

بغريزة لا تُقهَر.

هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟

هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟ — نيشان (@Neshan) January 13, 2020

يشار إلى أن قضية الفنانة نانسي عجرم تشهد تطورات حديثة لصالحها فقد أكد مصدر قضائي صحة الفيديوهات المسربة للدخيل وعدم فبركة أيٍّ منها ، وإثبات عدم وجود صلّة بين القتيل وزوج النجمة اللبنانية .