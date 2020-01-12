نسرين طافش تروج لـ ” ختم النمر ” من أسوان ( صورة )

بدأت الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها الداخلية في بطولة مسلسل ” ختم النمر ” ، للكاتب محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج وذلك ضمن العاصمة المصرية القاهرة .

وكانت النجمة السورية قد أنهت تصوير مشاهدها الخارجية في المسلسل قبل أسبوع من الآن ، حيث تم التصوير في مدينة أسوان جنوب مصر .

وتشارك الفنانة الشابة في بطولة العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية على غرار : ” أحمد صلاح حسني ، ميرهان حسين ، إسلام جمال ، وفاء سالم ، حنان سليمان ، عفاف شعيب ، كريم العمري وحسنة ” وغيرهم .

وشوقت نسرين طافش الجمهور المتابع لها للعمل من خلال نشرها صورة من كواليس التصوير عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

نسرين في كواليس ختم النمر :

وتدور أحداث مسلسل ” ختم النمر ” ضمن 45 حلقة ، ومن المقرر أن يعرض نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري .