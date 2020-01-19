بالفيديو .. ماذا قالت نسرين طافش عن علاقتها بانفصال أصالة عن زوجها ؟

أعربت الفنانة نسرين طافش عن استيائها الشديد من توجيه الصحافيين لها أسئلة حول علاقتها بالمخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري .

وأبدت الممثلة الشابة امتعاضها من هذا الموضوع عُقبَّ طرح أحد المراسلين سؤالاً عليها في هذا الصدد، وصرحت قائلة بأن هذا الأمر أصبح يشعرها بالملل خاصة وأنه سبق لها وأن نفت علاقتها بانفصال الثنائي .

وأشارت إلى أن أصالة صاحبة العلاقة نفت أن تكون هي السبب في انفصالها عن زوجها ، وذلك في لقاء صحافي أجري معها لصالح مجلة زهرة الخليج .

وقالت الفنانة السورية : ” السؤال ده سألوني عنه عشر آلاف مليون مرة ، وأصالة نصري خرجت في بداية الأمر ، ونفت الموضوع ” .

نسرين طافش تنفي صلتها بطلاق طارق العريان وأصالة :

وجاء كلام الفنانة نسرين طافش على هامش تكريمها بجائزة ” التميز والجودة ” في مصر ، والذي كشفت عنه عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM حيث نشرت صورة لها من كواليس الحفل وعلقت قائلة :

” سعيدة بتكريمي بجائزة التميز والجودة … شكراً لجميع القائمين على مؤتمر التميز والجودة وعلى رأسهم الدكتور مرسال ” .