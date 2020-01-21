نسرين طافش تتألق بـ إطلالة ذهبية في أحدث ظهور لها ( صورة )

تتمتع الفنانة نسرين طافش بموهبة عالية أهلتها دخول عالم الفن في مجاليّ التمثيل والغناء ، إضافةً إلى ثقافتها الكبيرة والنضج العالي الذي نلمُسه في منشوراتها وتصريحاتها الصحافية .

وتخطت النجمة الشابة مواهبها الملفتة إلى أن وصلت حدود الأناقة حيث أثبتت في كل مرة تظهر فيها إن كان في المناسبات العامة أو الخاصة قدرتها العالية على التجدد واعتماد ما يناسبها لناحية المظهر الخارجي ككل .

وأطلت نسرين قبل ساعات قليلة على المتابعين بصورة حديثة ، تألقت فيها بفستانٍ قصير باللون الذهبي اللامع حيث سرحت شعرها بشكلٍ منسدل على الأكتاف ، واستكملت اطلالتها بمكياج الوجه الطبيعي الهادئ .

إطلالة نسرين طافش :

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على أسلوب الفنانة الشابة في الظهور ، واختيارها اللمسات البسيطة غير المتكلفة لناحيتي التسريحة والمكياج .

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل ” ختم النمر ” الذي تدور أحداثه ضمن 45 حلقة ، ومن المقرر أن يعرض نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري .