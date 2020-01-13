نسرين طافش تحسم الجدل حول حلولها مكان نانسي عجرم في ذا فويس

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نسرين طافش
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تتعرض الفنانة نسرين طافش مؤخراً لحملة تشهيرٍ واتهاماتٍ تتمثل في إطلاق شائعاتٍ مهينةٍ بحقها ، ولا تكادُ أن تتصدى لواحدة حتى تواجه أخرى .

واتهمت النجمة الشابة مساء يوم أمس بالحلول مكان الفنانة نانسي عجرم وأخذ مكانها ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب الصغار The Voice  ، على خلفية الأزمة الأخيرة التي تشهدها المغنية اللبنانية .

وتلقت طافش الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي برحابة صدر ، وردت عليها ساخرة من خلال منشور كتبت فيه :

” لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فوي س … نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية … ونسب تزايد الطلاق في الصين … وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة … وعم حضر للحرب العالمية الثالثة ” .

وكان رواد منصات التطبيقات الاجتماعية تداولوا مساء يوم أمس خبراً مفاده انسحاب نانسي عجرم من لجنة تحكيم البرنامج الشهير ودفعها مبلغ الشرط الجزائي في العقد المبرّم بينها وبين قناة mbc ، مما دفع إدارة القناة بالاستعانة بـ نسرين طافش كبديلةٍ عنها .

بينما نفى محبّو الفنانة اللبنانية الخبر جملةً وتفصيلاً ، واستهجنوا حملات التشويه التي تطالها منذ واقعة اقتحام منزلها قبل أسبوع من الآن .

 

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