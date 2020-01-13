نسرين طافش تحسم الجدل حول حلولها مكان نانسي عجرم في ذا فويس

تتعرض الفنانة نسرين طافش مؤخراً لحملة تشهيرٍ واتهاماتٍ تتمثل في إطلاق شائعاتٍ مهينةٍ بحقها ، ولا تكادُ أن تتصدى لواحدة حتى تواجه أخرى .

واتهمت النجمة الشابة مساء يوم أمس بالحلول مكان الفنانة نانسي عجرم وأخذ مكانها ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف مواهب الصغار The Voice ، على خلفية الأزمة الأخيرة التي تشهدها المغنية اللبنانية .

وتلقت طافش الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي برحابة صدر ، وردت عليها ساخرة من خلال منشور كتبت فيه :

” لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فوي س … نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية … ونسب تزايد الطلاق في الصين … وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة … وعم حضر للحرب العالمية الثالثة ” .

لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 12, 2020

وكان رواد منصات التطبيقات الاجتماعية تداولوا مساء يوم أمس خبراً مفاده انسحاب نانسي عجرم من لجنة تحكيم البرنامج الشهير ودفعها مبلغ الشرط الجزائي في العقد المبرّم بينها وبين قناة mbc ، مما دفع إدارة القناة بالاستعانة بـ نسرين طافش كبديلةٍ عنها .

بينما نفى محبّو الفنانة اللبنانية الخبر جملةً وتفصيلاً ، واستهجنوا حملات التشويه التي تطالها منذ واقعة اقتحام منزلها قبل أسبوع من الآن .