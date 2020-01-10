نسرين طافش ترد على اتهامات محبيِّ الفنانة أصالة نصري

واجهت الفنانة نسرين طافش سيلاً من الاتهامات الجارحة حول علاقتها بـ طارق العريان وتسببها في انفصاله عن زوجته النجمة أصالة نصري .
فبعد إعلان الأخيرة طلاقها بشكلٍ رسمي من زوجها الأردني ، انطلقت حملة ضد طافش تحملها مسؤولية ما جرى مع المطربة الشهيرة ، حيث ووجهت لها اتهامات بالدخول في علاقة غير شرعية مع زوج الفنانة السورية .
وقررت نسرين الرد بشكلٍ مباشرٍ على هذه الشائعات وغردت عبر إحدى حساباتها الرسمية قائلة : ” الإشاعة يؤلفها حاقد … وينشرها أحمق … ويصدقها غبي … بطبعي صريحة … ولو أحببت أو تزوجت … سأكون أول من يعلن … ” .
الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي)
أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح ..
انت من من أولئك (… ) !؟
بطبعي صريحة و واضحة .. و سابقى كذلك .. و لو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن ♥️
— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 6, 2020
يذكر أن نسرين طافش لمؤتمر “ طاقة النجاح ” المقرر انطلاق فعاليته في الأول من شهر شباط / فبراير 2020 داخل العاصمة الجزائرية .