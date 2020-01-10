نسرين طافش ترد على اتهامات محبيِّ الفنانة أصالة نصري

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نسرين طافش

واجهت الفنانة نسرين طافش سيلاً من الاتهامات الجارحة حول علاقتها بـ طارق العريان وتسببها في انفصاله عن زوجته النجمة أصالة نصري .

فبعد إعلان الأخيرة طلاقها بشكلٍ رسمي من زوجها الأردني ، انطلقت حملة ضد طافش تحملها مسؤولية ما جرى مع المطربة الشهيرة ، حيث ووجهت لها اتهامات بالدخول في علاقة غير شرعية مع زوج الفنانة السورية .

وقررت نسرين الرد بشكلٍ مباشرٍ على هذه الشائعات وغردت عبر إحدى حساباتها الرسمية قائلة : ” الإشاعة يؤلفها حاقد … وينشرها أحمق … ويصدقها غبي … بطبعي صريحة … ولو أحببت أو تزوجت … سأكون أول من يعلن … ” .

يذكر أن نسرين طافش لمؤتمر “ طاقة النجاح ” المقرر انطلاق فعاليته في الأول من شهر شباط / فبراير 2020 داخل العاصمة الجزائرية .

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