نسرين طافش تثير الجدل بأحدث ظهور لها ( فيديو )

تتمتع الفنانة نسرين طافش إلى جانب جمالها وموهبتها العالية في التمثيل بثقافة عالية ، تمكنها من اللعب بالكلمات والتحدث بوعيٍّ ونضج كبير .

وأطلت النجمة الشابة على الجمهور المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بحكمةٍ جديدة أرادت من خلالها تسليط الضوء على أهمية حب الإنسان لنفسه وضرورة تجاهل الانتقادات السلبية التي من شأنها تثبيط عزيمته .

وأشارت في تعليق أرفقته بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في INSTAGRAM إلى أن البعض يتطاول بالنقد على خلفية عدم تمكنه من عيش ما يعيشه الآخر .

ولفتت إلى أن الحياة تبدأ من تجاهل الأشخاص السلبيين والتركيز على أنفسنا حيث تبدأ رحلة تطور الذات كـ إنسان حقيقي .

في حين انتقد بعض رواد التواصل الاجتماعي ظهور طافش الجديد وهي تمتطي الحصان الخشبي ، فيما أثنى آخرون على جمالها

يذكر أن نسرين طافش لمؤتمر ” طاقة النجاح ” المقرر انطلاق فعاليته في الأول من شهر شباط / فبراير 2020 داخل العاصمة الجزائرية .