نايا وفاء موصللي تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها ( صورة )

أثارت نايا ابنة الفنانة وفاء موصللي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ، بعدما انتشرت صورة جديدة تجمعها بوالدتها النجمة السورية من أحدث جلسة تصوير خضعتا لها .

واستطاعت الابنة الشابة أن تستحوذ على أنظار المتابعين ، نظراً لجمالها الواضح ومعانيها الجريئة وما تتمتع به من جاذبية عالية ورقيٍّ في أسلوب لباسها .

يذكر أن نايا شاركت إلى جانب والدتها في عدد من الأعمال الدرامية ، وذلك عندما كانت صغيرة في السن ومن هذه الأعمال : ” الرابوص ، آخر أيام التوت ، رقصة الحبارى ، قانون ولكن وبقعة ضوء ” .

وتنافست الفنانة وفاء موصللي خلال موسم دراما رمضان الماضي بخماسية ” حب للإيجار ” في مسلسل ” عن الهوى والجوى ” ، كما كان لها مشاركة في مسلسل ” ناس من ورق ” .