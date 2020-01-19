نانسي عجرم تتخذ إجراء ضد معارض سوري هددها بالقتل ( صورة )

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نانسي عجرم
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يبدو أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم قد أخذا التهديدات العلنية التي وجهت بحقهما عبر منصات التواصل الاجتماعي على محمل الجدّ .

وكان أبرزها مقطع فيديو لشخص معارض سوري عرّف نفسه باسم الصحفي وسيم زكور ، حيث ظهر وهو يهدد النجمة اللبنانية وزوجها بالقتل حتى وصل به الحدّ التهديد بإحدى  بناتهم .

وجاء رد فعل زكور على خلفية مقتل الشاب السوري محمد الموسى داخل منزل عجرم ، و أشار في حديثه إلى أنه مقيمٌ في ألمانيا وأن السلطات هناك لا تستطيع محاسبته على جريمة حدثت في لبنان .

ورفعت نانسي عجرم شكوى اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة في جبل لبنان ضد وسيم زكور ، وجاء الادعاء بجرم التهديد والقدح والذم .

وأكد المحامي فادي جرمانوس أن الفنانة اللبنانية ستتخذ إجراءاتٍ قانونية ضدَّ كلِّ من يُفبرك أو يُروج أخباراً كاذبة في حقها ، وذلك بحسب ما ذكرت الوكالة العامة للإعلام .

 

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