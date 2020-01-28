أحلام في مرمى ناشط شهير … ماذا كشف عن مجوهراتها المليونية ( فيديو )

اتهم ناشطٌ شهير على تطبيق سناب شات الفنانة أحلام بالكذب والاستعراض ، وذلك من خلال شريط فيديو تداوله عددٌ كبيرٌ من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقال الشاب في المقطع المصور أنه التقى النجمة الإماراتية في أحد متاجر بيع المجوهرات والحُليِّ المقلدة ، مشيراً إلى أن المتجر يبيع قطعاً من المجوهرات المزيفة والتي تتشابه في تصميمها مع الحقيقية والتي تحمل اسم علاماتٍ تجارية شهيرة .
وأكد أنه طلب أن يلتقط صورة مع الفنانة وهي وافقت على ذلك دون تردد ، وذلك قبل أن يعرض الصورة ضمن المقطع المصور ، الأمر الذي أحدث ضجة في أوساط المتابعين خاصة محبيّ المطربة الإماراتية الذين اتهموه بالتنمر عليها .
الناشط يسرد تفاصيل لقائه بـ أحلام :
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وجاء الفيديو بعد الجلبة الكبيرة التي أثيرت حول قيمة مجوهرات التي تزينت بها الفنانة أحلام في حفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض .
وذكر برنامج ET بالعربي نقلاً عن أحد مصادره أن قيمة مجوهرات الفنانة تصل لـ 7مليون دولار أمريكي ، وقد ابتاعتها من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة .