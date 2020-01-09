نادين نجيم توثق معاناة نجلها جيوفاني وتدخل في نوبة ضحك ( فيديو )

كشفت الفنانة نادين نجيم عن معاناة ابنها جيوفاني اليومية بسبب استيقاظه مبكراً وذهابه إلى المدرسة ، وشاركت الجمهور عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر الطفل وهو تعبٌّ لدرجة النوم دون أن يشعر بشيء .

ونشرت شريط فيديو يوثق نوم ابنها على كتفها أثناء قيادتها للسيارة عائدة به إلى المنزل بعد انتهاء وقتِ المدرسة ، حيث أبدت نادين صدمتها بدخول نجلها في حالة نومٍ عميق في الوقت الذي تظن به أنه يلاعبها .

وحاولت النجمة إيقاظه عبر مناداته ولكنه لم يستجب حيث كان مستغرقاً في النوم ، الأمر الذي أثار ضحكاتها بشكلٍ عفويّ .

يذكر أن نادين نجيم تتحضر حالياً لإنجاز مسلسلها الرمضاني الذي يحمل عنوان ” عشرين /عشرين ” وهو عنوان مؤقت من الجائز تغييره بحسب ما ذكرت بعض المصادر الفنية .