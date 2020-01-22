نادين نجيم تجسد دوراً بوليسياً في 2020 وتكشف عن تفاصيله ( صور )

بدأت الفنانة نادين نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل عشرين / عشرين ، الذي تخوض بطولته إلى جانب النجم السوري قصي خولي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل .

وكشفت النجمة اللبنانية بعضاً من تفاصيل دورها من خلال منشور تضمن صورتها بالستايل الجديد الذي اعتمدته للشخصية ، علقت عليه قائلة : ” ادعوا لنا بالتوفيق … بدأنا تصوير وعم نحاول نكون متفائلين … يا رب يعجبكم العمل … ” .

ونفت الفنانة أن يكون العمل مقتبس أو مأخوذ عن قصة المسلسل الشهير ” عزيزة ” ، وكتبت : ” الأخبار المتداولة غير صحيحة … العمل ما له علاقة بمسلسل عزيزة … 2020 قصة بوليسية درامية رومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب … النقيب سما ” .

منشور نادين نجيم :

ويُعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع النجمين قصي خولي ونادين نجيم ، بعدما ظهرا خلال موسم الدراما الماضي في ثنائية ” بيان وغمار ” التي جسداها في مسلسل ” خمسة ونص ” الذي حظيَّ بنجاحٍ جماهيريٍ لافت .

مما دفع المنتج صادق الصبّاح إلى التواصل مع الفنانيّن وإعادة جمعهما في عملٍ جديدٍ من إنتاجه ، وسيصور المسلسل تحت إدارة المخرج فيليب أسمر والعمل من كتابة المؤلفة نادين جابر .