مي سليم وشقيقتيها يتقمصنَّ دور الرجال ويُثرنَّ الجدل ( فيديو + صور )

اتبعت النجمة مي سليم في الفترة الأخيرة جلسات تصوير مميزة جمعتها بشقيقاتها ميس ودانا ، وكان اللافت من بين هذه الجلسات ظهورهنَّ بإطلالة رجالية حيث تقمصنَّ دور شبَّان وقمنَّ بتصوير فيديو طريف داخل منزلهنَّ قبل أن يتم تصويرهنَّ في الهواء الطلق .

ولا يخفى على أحد موهبة الفنانات لاسيما في فن التقليد والظهور بشخصياتٍ مختلفة بعيدة عن شخصياتهنَّ الحقيقة ، وهو ما لمسه المشاهدون منذ ظهور فتيات آل حمدان على الشاشة الفضية .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم وشقيقتها دانا بطولة مسلسل ” حواديت الشانزليزيه ” إلى جانب كلٍ من “إياد نصار ، انجي المقدم ، داليا مصطفى ، إدوارد ، وأماني كمال ، فريدة سيف النصر وعمر الشناوي ” ، والعمل من تأليف و كتابة نهى سعيد وأيمن سليم ، وإخراج مرقص عادل .