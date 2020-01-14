ميريام كلينك تخضع لعملٍ تجميليٍ جديد … شاهد ( فيديو + صور )

كشفت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك عن خضوعها لعملٍ تجميلي في الوجه عن طريق الحُقّن على يدّ الدكتور اللبناني نادر صعب .

ونشرت المغنية المثيرة للجدل شريط فيديو يوثق لحظة قيام الطبيب بإجراء عملية Baby Skin لوجهها والتي تقوم على حقن مادة الكولاجين في الوجه لإعادة النضارة إليه وجعلها نقية وخالية من الشوائب كبشرة الأطفال .

ميريام كلينك تخضع لحقن في الوجه :

واستعرضت ميريام شكلها الجديد في منشور آخر حيث ظهرت بشفاه وردية ممتلئة ، مؤكدة أنها خضعت لعملية تكبير الشفاه عبر تعليق كتبت فيه : ” شفاه كبيرة ” .

يذكر أن ميريام كلينك كانت قد بدأت مؤخراً بالترويج لدمية Barbie جديدة ، وأعلنت عبر إحدى صفحاتها عن أن الدمية ستحمل اسمها ، مرفقةً الخبر بمجموعة من الصور التي توثق شكل الدمية بعدَّة إطلالات مختلفة .