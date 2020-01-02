ميريام كلينك تعايد الجمهور بـ صور فاضحة ورسالة إنسانية

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ميريام كلينك

افتتحت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك العام الجديد بمجموعة من الصور الفاضحة لناحية الوضعيات التي اعتمدتها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وأطلت فيها مرتدية مايوه باللون الأسود ، نسقت معه تسريحة شعر ناعمة ومكياج الوجه الكامل بتدرجات الألوان الترابية ، واستكملت إطلالتها بحذاءٍ ذو كعبٍ عالٍ .

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حبيبي 💋❤️ بوبي

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واختارت المغنية اللبنانية أن توجه رسالة إنسانية من خلال المنشورات ، فبدت في إحداها جالسة وبين يديها جروين صغيرين ، وكتبت : ” لا تؤذِّ الحيوانات … نحن هنا لحمايتهم منا … ” ، وتابعت : ” أتمنى أن يتعلم العرب احترام الحياة ” .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

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