ميريام كلينك تتعرض للاختراق .. ( صورة )

غابت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك يوم أمس عن منصة INSTAGRAM ، وعادت لمزاولة نشاطها على التطبيق ذاته قبل ساعاتٍ قليلة ، كاشفةً السبب وراء الغياب .

وأعلنت الفنانة اللبنانية عن تعرض حسابها للقرصنة خلال الساعات الماضية دون أن تكشف أيَّة تفاصيل أخرى حول الأمر ، ونشرت صورة تضم مجموعة الأحذية النسائية الخاصة بجلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوريٍّ .

وعلقت قائلة : ” أحذيتي … لجلسات التصوير … لدي إدمان على الأحذية … تم اختراق حسابي قبل 24 ساعة … والآن عدت ” .

لتعود وتشارك ميريام مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بدت فيها وهي تجلس في الهواء الطلق مرتدية ملابس قصيرة كاشفة كعادتها ووضعت على يديها سترة من الفرو الأبيض السميك .

وذاع صيّت ميريام كلينك منذ انطلاقتها حتى أصبحت أشهر من نارٍ على علم ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .