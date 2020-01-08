ميريام كلينك تتعرض للاختراق .. ( صورة )

أخبار الفن
ميريام كلينك

غابت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك يوم أمس عن منصة  INSTAGRAM ، وعادت لمزاولة نشاطها على التطبيق ذاته قبل ساعاتٍ قليلة ، كاشفةً السبب وراء الغياب .

وأعلنت الفنانة اللبنانية عن تعرض حسابها للقرصنة خلال الساعات الماضية دون أن تكشف أيَّة تفاصيل أخرى حول الأمر ، ونشرت صورة تضم مجموعة الأحذية النسائية الخاصة بجلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوريٍّ .

وعلقت قائلة : ” أحذيتي … لجلسات التصوير … لدي إدمان على الأحذية … تم اختراق حسابي قبل 24 ساعة … والآن عدت ” .

 

 

لتعود وتشارك ميريام مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بدت فيها وهي تجلس في الهواء الطلق مرتدية ملابس قصيرة كاشفة كعادتها ووضعت على يديها سترة من الفرو الأبيض السميك .

 

View this post on Instagram

Soon @johnnyhomsyphotography

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

وذاع صيّت ميريام كلينك منذ انطلاقتها حتى أصبحت أشهر من نارٍ على علم ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .

 

قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

تيم حسن مناضل جسور في تجربة تاريخية معاصرة … إليكم…

مايا دياب تقود الدرجة النارية في أحدث ظهور لها ( صورة )

سلاف فواخرجي تتوسط فرسانها الأربعة وتوجه رسالة امتنانٍ…