ميريام كلينك تستعرض جسدها بـ قماش الشبك الشفاف ( صورة )

شاركت المغنية المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة جديدة لها عبر منصة تطبيق INSTAGRAM ، اعتمدت فيها الظهور بإطلالة جريئة كما عودتنا دائماً .

وبدت مرتدية ملابس فاضحة من قماش الشبك الأسود ، مما أظهر مفاتنها بطريقة صريحة وواضحة وبشكلٍ مبتذل ، وعليه انطلقت مجموعة من التعليقات السلبية التي انتقدت إطلالتها حيث اتهمها بعض المتابعين بالعريِّ .

صورة ميريام بالشفاف :

وتحرص المغنية الاستعراضية دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

وذاع صيّت ميريام كلينك منذ انطلاقتها حتى أصبحت أشهر من نارٍ على علم ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .