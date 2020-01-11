ميريام كلينك تستعرض مهاراتها بـ فيديو جريء من المطبخ

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ميريام كلينك

باتت المغنية اللبنانية ميريام كلينك تستعرض مهاراتها المختلفة في الإغراء بشكلٍ دوريٍ ومتكرر ، وذلك من خلال المنشورات التي تشاركها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

واختارت كلينك أن تظهر هذه المرة بفيديو قصير من المطبخ ، وظهرت وهي تتمايل بجرأة على وقع أنغام أغنية غربية ، مرتدية هوت شورت مع بلوز قصير .

واستغنت هذه المرة عن حيوانها الأليف القط الشهير ” عنتر ” ، واستبدلته بكلب حراسة ضخم كسرت منظره المخيف بشريطٍ وردي ولجام عنق مرصع بالكريستال النافر .

 

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Vampiraaa @klinkistanpets

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وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله  من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

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