ميريام كلينك تتغزل بـنفسها بـ ملابس مكشوفة ( صور )

أثارت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك الجدل بين صفوف المتابعين ، بمشاركتها مجموعة من الصور الجديدة لها تراوحت بين المقبول منها والفاضح لناحية اللباس الذي ظهرت فيه والوضعيات التي اتخذتها أمام الكاميرا .

وبدت كلينك في إحدى الصور بـ JUMPSUIT أسود مكشوف لناحية الظهر وعلى جوانب الخصر بطريقة مبالغ فيها ، وعلقت عليها واصفةً نفسها بالسيدة في الأسود .

وأطلت الفنانة المثيرة للجدل في صورة أخرى مرتدية ملابس نسائية قصيرة من قماش الشيفون الكاشف ، وظهرت وهي تجلس بوضعية كشفت عن ساقيها بشكلٍ مبالغ فيه ، ونسقت معه حذاءً أنثوياً ذو كعبٍ عالٍ مزين بالفرو الأبيض .

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .