ميريام فارس تطلق فيديو كليب ” حبيبي سعودي ” والجمهور أبطاله

فاجأت الفنانة ميريام فارس الجمهور وطرحت فيديو كليب أغنيتها الشهيرة ” حبيبي سعودي ” عبر قناتها الرسمية في تطبيق الـ يوتيوب .
ونشرت النجمة اللبنانية مقطعاً من الفيديو المصور للأغنية عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب أعربت من خلاله عن سعادتها بجمهورها الكبير الداعم لها .
وكتبت : ” أقدم لكم فيديو كليب حبيبي سعودي ، الي أنتم أبطاله ، وقصته مؤلفة من حماسكم ، وطاقتكم الإيجابية ، شكراً من كل قلبي ، حبيبي سعودي … ” .
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بقدملكم فيديو كليب "حبيبي سعودي" يلّي إنتم أبطاله، وقصته مؤلفة من محبتكم، حماسكم، وطاقتكم الإيجابية… شكرا من كل قلبي❤ #حبيبي_سعودي شاهدوا الفيديو على الرابط في البايو ☝🏻☝🏻☝🏻 I am happy to share with you my new music video "Habibi Saudi". Your presence guys, positive energy & enthusiasm made this music video come to life. Thank you all from the bottom of my heart ❤ #حبيبي_سعودي Link in bio ☝🏻☝🏻☝🏻
وكانت الفنانة قد تعاونت في أغنيتها الخليجية الشهيرة مع الشاعر وليد الخشينة ، وفي الألحان مع يوسف العماني أما في الماستر محمد عصمت .
وتتحضر ميريام فارس لإحياء حفلٍ غنائي جماهيري ضمن حفلات شتاء الرياض وذلك بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الجاري .