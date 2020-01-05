ميريام فارس تطلق فيديو كليب ” حبيبي سعودي ” والجمهور أبطاله

فاجأت الفنانة ميريام فارس الجمهور وطرحت فيديو كليب أغنيتها الشهيرة ” حبيبي سعودي ” عبر قناتها الرسمية في تطبيق الـ يوتيوب .

ونشرت النجمة اللبنانية مقطعاً من الفيديو المصور للأغنية عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب أعربت من خلاله عن سعادتها بجمهورها الكبير الداعم لها .

وكتبت : ” أقدم لكم فيديو كليب حبيبي سعودي ، الي أنتم أبطاله ، وقصته مؤلفة من حماسكم ، وطاقتكم الإيجابية ، شكراً من كل قلبي ، حبيبي سعودي … ” .

وكانت الفنانة قد تعاونت في أغنيتها الخليجية الشهيرة مع الشاعر وليد الخشينة ، وفي الألحان مع يوسف العماني أما في الماستر محمد عصمت .

وتتحضر ميريام فارس لإحياء حفلٍ غنائي جماهيري ضمن حفلات شتاء الرياض وذلك بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الجاري .