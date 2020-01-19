ميريام فارس تبوّح بـ كآبتها وتثير قلق المتابعين … ماذا قالت ؟!

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ميريام فارس
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أعربت الفنانة ميريام فارس عن استيائها الكبير لما آلت إليه الأحوال في لبنان ، لافتةً إلى أن الأمر بدأ يؤثر في نفسها حيث اكتسح المزاج السلبي العام في البلاد روحها وجردها من النشاط والتعبير .

وجاء بوّح ميريام من خلال ردٍ أرفقته بسؤال عن حالها غردت به إحدى متابعاتها متسائلةً عن سبب اختفائها عن مواقع الواصل الاجتماعي وإن كانت بخير .

فكتبت النجمة اللبنانية قائلة : ” لست بمزاجٍ جيدٍ بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان … بس أنتم بتشيلوا الهم عن القلب … ” .

بوّح ميريام :

يذكر أن الفنانة ميريام فارس تتحضر حالياً لإحياء حفلٍ غنائي جماهيري ضمن حفلات شتاء الرياض وذلك بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الجاري .

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