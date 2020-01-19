ميريام فارس تبوّح بـ كآبتها وتثير قلق المتابعين … ماذا قالت ؟!

أعربت الفنانة ميريام فارس عن استيائها الكبير لما آلت إليه الأحوال في لبنان ، لافتةً إلى أن الأمر بدأ يؤثر في نفسها حيث اكتسح المزاج السلبي العام في البلاد روحها وجردها من النشاط والتعبير .

وجاء بوّح ميريام من خلال ردٍ أرفقته بسؤال عن حالها غردت به إحدى متابعاتها متسائلةً عن سبب اختفائها عن مواقع الواصل الاجتماعي وإن كانت بخير .

فكتبت النجمة اللبنانية قائلة : ” لست بمزاجٍ جيدٍ بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان … بس أنتم بتشيلوا الهم عن القلب … ” .

بوّح ميريام :

Not in the mood lately due to the situation in #lebanon , bas ento betchilo l ham 3an l Aleb ❤️ https://t.co/AH7YNbJBzU — Myriam Fares (@myriamfares) January 16, 2020

يذكر أن الفنانة ميريام فارس تتحضر حالياً لإحياء حفلٍ غنائي جماهيري ضمن حفلات شتاء الرياض وذلك بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الجاري .