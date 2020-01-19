منخفض ماطر وحالة عدم استقرار ثلجية تشهدها سوريا لـ 3 أيام

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منخفض ماطر وحالة عدم استقرار ثلجية تشهدها سوريا لـ 3 أيام
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تتأثر سوريا اليوم بامتداد منخفض جوي بارد ماطر ضعيف الفعالية ، وسط توقعات بحالة عدم استقرار ثلجية نشهدها خلال الأيام المقبلة .

وعن طقس اليوم الأحد ، نشرت مديرية الأرصاد الجوية بحسب ما نقلت عنها وكالة سانا ، أن الجو يكون غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق .

منخفض ماطر جديد :

وفق الأرصاد الجوية، سيكون الهطل غزيراُ فوق المناطق الغربية والشمالية ، وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر .

بدورها ، صفحة “هوى الشام ” المختصة بالأحوال الجوية ، نشرت صور لأحد النماذج المعنية بالحالة الجوية ، رجحت فيه أن تشهد البلاد هطل مطري غزير خلال الـ 3 أيام القادمة  الأحد و الإثنين و الثلاثاء.

أمطار

كما بينت الصفحة ، أن منخفض جوي بارد ماطر ومثلج على المرتفعات الجبلية مصحوب برياح قطبية شديدة البردة ، بدأ منذ ساعات صباح اليوم الأحد ويمتد خلال ساعات النهار نحو الداخل ، دمشق والمحافظات الأخرى الداخلية .

كما تدخل إلى البلاد قطبية أشد برودة مع أول ساعات صباح الثلاثاء أو آخر ساعات ليل الإثنين ، لتصبح الحالة أقرب لحالة عدم إستقرار ثلجية ولكن تكون فعالية المنخفض قد بدأت بالانخفاض .

أما المناطق المتوقع أن تشهد هطل ثلجي فهي : أرياف دمشق الغربي و الشمالي و الشرقي ، ريفا حمص الشرقي و الجنوبي ، القنيطرة ، ريف السويداء الشمالي  ، شمال حلب.

ونشهد مجدداً أجواء صقيعية مع ساعات ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء ، واعتباراً من بعد ظهر الخميس قد نتأثر بمنخفض جوي قطبي شديدة البرودة تتخلله ثلوج متوقعة على دمشق والمرتفعات المتدنية.

 

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