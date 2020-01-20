منخفض قطبي آخر نهاية الأسبوع وموجة صقيع جديدة في سوريا .. تفاصيل

تدخل سوريا مساء اليوم كتلة قطبية شديدة البرودة تستمر ليومين ، فيما تشهد البلاد نهاية الأسبوع الحالي منخفض قطبي شديدة البرودة أيضاً.

ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، تفاصيل المنخفض الحالي ضعيف الفعالية ، متوقعة أن نشهد اليوم الإثنين أمطار على فترات في أغلب المناطق .

وكما سبق وذكرنا، تدخل مع ساعات ليل الإثنين حتى صباح يوم الثلاثاء ، كتلة قطبية جديدة أشدة برودة و تصبح الحالة عدم استقرار .

و يتوقع أن نشهد زخات مطرية بدءاً من ليل الإثنين حتى ظهر الثلاثاء ، قد ترافقها زخات ثلجية متوقعة على أجزاء من سوريا.

بدورها ، مديرية الأرصاد الجوية رجحت أيضاً تأثر سوريا بـ منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة ، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، يصحبها أمطار على فترات

أما عن الحالة الجوية نهاية الأسبوع الحالي ، فتتأثر سوريا يوم الجمعة 24/1/2020 بـ منخفض قطبي شديدة البرودة بحسب التوقعات الأولية.

واعتمدت “هوى الشام” على توقعات “النموذج الأوروبي” الذي يبين تأثر البلاد بنزول عُلوي مباشر مصحوب بكتلة قطبية شديدة البرودة تتأثر أجزاء منها برطوبة الساحل السوري.

بينما خالف ذلك النموذج الأميركي ، مغيراً مسار الكتلة القطبية نحو شمال شرق سوريا و دون تعمق كافي للكتلة ، أي قد نشهد موجة صقيع عند السواحل السورية و دمشق تسجل 0 درجة نهاراً .