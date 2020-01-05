مقتل سوري حاول سرقة فيلا نانسي عجرم بعد تبادل إطلاق النار مع زوجها

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مقتل سوري حاول سرقة فيلا نانسي عجرم بعد تبادل إطلاق النار مع زوجها

قتل شخص سوري بعد تبادل إطلاق نار بينه وبين زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بعد ضبطه ملثماً يحاول سرقة فيلا الفنانة .

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989 ، حاول فجر اليوم سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو ​سهيلة​ ​كسروان ، ودخل إليها ملثماً .

وأضافت الوكالة أن السارق تفاجأ بوجود زوج عجرم ، الدكتور فادي الهاشم في الفيلا ، فأشهر مسدسه بوجهه وجرى تبادل إطلاق نار بينهما أدى لمقتل السارق .

وعلى الفور ، سارعت عناصر من ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية إلى المكان لبدء التحقيقات ومعرفة ملابسات القضية.

 

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