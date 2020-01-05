مقتل سوري حاول سرقة فيلا نانسي عجرم بعد تبادل إطلاق النار مع زوجها

قتل شخص سوري بعد تبادل إطلاق نار بينه وبين زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بعد ضبطه ملثماً يحاول سرقة فيلا الفنانة .
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989 ، حاول فجر اليوم سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان ، ودخل إليها ملثماً .
وأضافت الوكالة أن السارق تفاجأ بوجود زوج عجرم ، الدكتور فادي الهاشم في الفيلا ، فأشهر مسدسه بوجهه وجرى تبادل إطلاق نار بينهما أدى لمقتل السارق .
وعلى الفور ، سارعت عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان لبدء التحقيقات ومعرفة ملابسات القضية.
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