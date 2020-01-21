مقتل رجل سوري في لبنان بعد ضربه على رأسه بالحجارة

قتل شخص سوري في لبنان ، متأثرا بجراحه إثر ضربه على رأسه بالحجارة من قبل أشخاص مجهولين.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مواقع معارضة ، أن السوري عبد الرحمن العكاري تعرض للضرب بالحجارة على رأسه في منزله بقضاء الشوف من قبل شخصين مجهولين.

وحدثت هذه الجريمة قبل يومين ، وعلق عليها المحامي السوري فراس حاج يحيى كتب على صفحته في فيسبوك أن القاتلين مجهولي الهوية ، طلبا من الضحية استضافتهما حتى الصباح في منزله الكائن في بلدة الناعمة، ومن ثم قاموا بقتله بالحجارة.

ويعمل الضحية المنحدر من محافظة حماة، على صهريج لبيع الماء في بلدة الناعمة، متزوج وله ثلاثة أولاد ، ومازال جثمانه في براد أحد مشافي الشوف بانتظار تسليمه لذويه.

بدورها ، بلدية الناعمة نشرت بيان تحظر فيه التجول في حارة الناعمة للأجانب ومنهم السوريون من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا باستثناء الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح خطية .

ويتعرض السوريون في لبنان لحوادث بشكل متكرر ، كان آخرها مقتل العامل الـ سوري محمد حسن موسى، على يد المدعو فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدعوى محاولته سرقة منزل الفنانة.