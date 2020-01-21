مفاجأة لحاملي هواتف أندرويد ... إمكانية تشغيل ألعاب "إكس بوكس" ولأول مرة

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار تقنية جديدة تمكن حاملي الهواتف بنظام تشغيل أندرويد من تشغيل الألعاب الموجودة على منصة “إكس بوكس” الشهيرة لأول مرة.

وذكر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن مايكروسوفت تعمل على تشغيل ألعاب “إكس بوكس” على الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد .

و بحسب التقارير فإن تشغيل تقنية “ألعاب إكس بوكس” الجديدة يتطلب أن يكون الهاتف العامل عليها بنظام تشغيل “أندرويد مارشميلو” فما هو أحدث.

كما ستطور الشركة تقنية جديدة يمكنها مزامنة الألعاب بين “إكس بوكس” و”أندرويد” عن طريق تقنية “البلوتوث”.

​بينما تحتاج عملية مزامنة الألعاب استخدام الشخص “البلوتوث” عن طريق منصة ألعاب “إكس بوكس وان”، وشبكة إنترنت منزلية سريعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت باختبار هذه الخاصية الجديدة في أمريكا وبريطانيا وكوريا قبل تطبيقها في باقي الدول.

اقرأ المزيد: بعض الحيل الخفية في لوحة مفاتيح آيفون قد لا تعرفها