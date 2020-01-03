مفاجأة آبل في 2020 … تغييرات جذرية في هواتف آيفون

كشفت تسريبات عن ميزات جديدة في هواتف آيفون القادمة للعام الجديد التابعة لشركة آبل الشهيرة.

ووفقاً للتسريبات فإن الهواتف الجديدة من آيفون تحتوي على ميزتين جديدتين تتعلق بالبطارية وتقنية الجيل الخامس والسعر.

و بحسب مواقع تقنية متخصصة فإن الميزات الجديدة لن تقتصر على احتلال الشاشة حيزاً أكبر في الهاتف فحسب، بل سيتم أيضاً إخفاء الكاميرات وأجهزة الاستشعار تحت الشاشة.

كما أن شركة آبل تقدمت بطلب للحصول على ثلاثة براءات اختراع لتصاميم مميزة في اليابان.

فيما ظهرت هواتف ايفون الجديدة دون النتوء الذي يكون أعلى الشاشة ويضم عادة الكاميرا والمستشعر والسماعة.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن هاتف “آيفون 12″، خلال شهر تشرين الأول من هذا العام.

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