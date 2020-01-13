معتصم النهار ينضم إلى هيفاء وهبي في ( أسود فاتح )

انضم النجم معتصم النهار إلى قائمة أبطال مسلسل ” أسود فاتح ” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، والمقرر انطلاق عمليات تصويره بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت .

وأتى التعاقد مع الفنان السوري بعد اعتذاره عن خوض بطولة فيلم النجمة اللبنانية الجديد ” أشباح أوروبا ” الذي تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده مؤخراً ، ودخل في عملية المونتاج لإنجازه وتحديد موعد طرحه في دور السينما المصرية والعربية .

وأرجع النهار السبب وراء انسحابه من الفيلم بسبب ارتباطاته بأعمال درامية أخرى وتقاطع أوقات التصوير مع مشاهد المشروع السينمائي الذي تلعب بطولته الفنانة هيفاء وهبي .

ويتواجد النجم الشاب حالياً في لبنان برفقة نجوم العمل حيث شرعوا في البروفات التحضيرية لإنجاز المشاهد الأساسية في المسلسل الذي يكتبه أمين جمال ويخرجه كريم العدل .

ويشارك معتصم النهار في بطولة ” أسود فاتح ” إلى جانب كلٍ من ( هيفاء وهبي ، شريف سلامة ، أحمد فؤاد سليم ) وغيرهم .