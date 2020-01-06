مصطفى الخاني على الثلج والجمهور يستذكر شخصيته في باب الحارة ( صور )

أطلَّ نِمسُ باب الحارة مصطفى الخاني على الجمهور المتابع له عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بمجموعة من الصور الجديدة التي وثقت زيارته لإحدى المناطق الجبلية في لبنان .

وظهر خلالها وهو يستمتع بتقاذف كرات الثلج مع أحد الأشخاص الذي حرص على عدم إظهاره في المنشور ، وتوجه إلى المتابعين برسالة نشاط وتفاؤل وعلق : ” عيش أيامك ضحك ولعب … وجد وحب عيش … ” .

وتفاعل عدد كبير من الرواد مع منشور الفنان الشاب وانهالوا عليه مستذكرين أبرز أقواله في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة ، فكتب أحدهم : ” هلا والله حيّ الله … أحلى نمس ” ، وأضاف آخر : ” يا ناموسة وينك … وينك ” .

وكان الفنان مصطفى الخاني تنافس خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .