مصرف سوريا المركزي يصدر قرارات تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني

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مصرف سوريا المركزي يصدر قرارات تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني

بعد أن أعلنت وزارة الاتصالات السورية جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني ، أصدر مصرف سوريا المركزي عدة قرارات تتعلق بمنظومة الدفع الإلكتروني .

وذكرت وكالة الأنباء سانا ، أن المصرف المركزي أصدر 3 قرارات تضم التعليمات الناظمة لأدوات الدفع الإلكتروني مسبقة الدفع .

كما تتضمن التعليمات تنظيم العلاقة بين الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية و القطاع المصرفي ، و تعليمات لمساعدة شركات الدفع الالكتروني للحصول على ترخيص.

وبحسب مصرف سوريا المركزي ، يكون إصدار أدوات الدفع الالكتروني مسبقة الدفع محصور بالمؤسسات المالية المصرفية دون غيرها .

ويحق لهذه المؤسسات التي حددها المركزي ، إصدار الأداة في حال توافر خدمات و قنوات دفع الكتروني تقبل استخدامها سواء كانت للمؤسسة نفسها أو غيرها .

كما يحق لهذه المؤسسات إصدار الأداة بناء على طلب العميل الذي لديه حساب مصرفي ، ويجب أن يكون شخصا طبيعيا حصرا.

وتطرق قرار آخر للمصرف المركزي إلى التعليمات الناظمة للحصول على ترخيص لشركات الدفع الالكتروني ، حيث أجاز المركزي لنفسه لتأسيس شركات سورية تعمل في مجال الدفع الالكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة و المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية.

وكان وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ، وخلال جلسة مجلس الوزراء  يوم الأحد الماضي ، قد أعلن عن جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني مبيناً أن كل من وزارات النقل و الكهرباء والموارد المائية ، ستنضم لها قريباً.

 

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