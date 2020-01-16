مرح جبر تكشف حقيقة تشوه وجهها وتبوح بتفاصيل علاقتها بزوجها السابق

ردت الفنانة مرح جبر على الشائعات التي طاردتها مؤخراً حول تعرضها لتشويه في الوجه ، إثرَّ خضوعها لعمليات تجميلية ، وأشارت إلى ذلك في لقاء إذاعيٍ على أثير إذاعة ميلودي FM السورية .

ونفت كل هذه الأخبار قائلة بأنها تبدو في الواقع أصغر من عمرها الحقيقي ولذا لا تجد في نفسها حاجة لزيارة طبيب التجميل أو حتى الخضوع لعملياتٍ تجميلية .

وتوجهت النجمة السورية إلى كل النشطاء الذين يكتبون عنها كلماتٍ إيجابية بالشكر الجزيل ، موضحة أنه في بعض الأوقات بتم إطلاق شائعات مؤذية بحقها وهو ما يشعرها بالحزن والأسف .

وأكدت أنها لا تواكب المواقع الاجتماعية ولا تملك حسابات عليها وأن كل حساب يحمل اسمها مزور ، وهددت بمقاضاة كل المسؤولين عنها في حال عدم إقفالها .

وتطرقت في حديثها إلى علاقتها بزوجها السابق عثمان جحا مشيرة إلى أنه على الرغم من انفصالهما إلا أنهما يحافظان على صداقتهما ، لافتة إلى أنهما وصلا برَّ الأمان بعد عقباتٍ كثيرة وإفلاس مادي وظروف صعبة تصديا لها أثناء زواجهما .

وختمت مرح جبر حديثها بالإشارة إلى أن محبة الناس وتعليقاتهم الإيجابية هي التي تمدها بالسعادة والطاقة التي تؤمن استمراريتها .