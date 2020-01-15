مرام علي تدخل الموسم الثاني من ” عروس بيروت “بلوك جديد ( صورة )

خضعت الفنانة السورية مرام علي لجلسة تصوير حديثة ، ونشرت صورة منها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، اعتمدت خلالها الظهور بإطلالة نقية واضحة بعيدة عن التكلف والابتذال .

وأطلت بمكياج خفيف كشف عن جمال ملامحها ، لا سيما منطقة العينين التي رسمتهما بالظلِّ الناعم دون أن إضفاء أيّ تغييرات على شكلهما .

وكشفت الفنانة الشابة في المنشور عن خضوعها لـ نيو لوك جديد حيث لونت شعرها بتدرجات اللون الأشقر ، وتكون بذلك تخلت عن لون الشعر الداكن الذي اعتمدته خلال العامين الماضيين .

مرام بالشعر الأشقر :

وتتحضر مرام علي حالياً لتصوير مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل ” عروس بيروت ” والذي تستمر فيه بتقديم دور نايا الكنّة الأصغر للعائلة الأرستقراطية والتي يتجسد فيها الغرور والغيرة في أبشع صورها .

وتشارك النجمة في العمل إلى جانب كلٍ من ” تقلا شمعون ، ظافر العابدين ، محمد الأحمد ، لينا حوارنة ، أحمد عبد السلام ، فائق عرقسوسي ، كارمن بصيبص، جاد أبو علي ، رانيا سلوان ، ميا سعيد ، مي صايغ ، علاء الزعبي ، جو طراد ، فارس ياغي ” وغيرهم .