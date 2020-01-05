محمد رشاد يعلن خبر صادم ويتوجه إلى زوجته مي حلمي بكلمات مؤثرة( صورة )

كشف النجم المصري محمد رشاد عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بزوجته الإعلامية مي حلمي مؤخراً ، والتداعيات التي تبعتها على الرغم من تواجدها في المستشفى تحت الرقابة الطبية .

وشارك الفنان منشور عبر حسابه الرسمي في تطبيق فيس بوك ، أوضح من خلاله سبب دخول زوجته إلى المستشفى ومؤكداً خبر إجهاضها ، قائلاً : ” ربنا يعوضنا خير … طول ما أنتِ بخير … الي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله … ” .

وتابع : ” قدر الله وما شاء فعل … والحمد لله على جميع أمره … ربنا يشفيكِ … وتقومي بالسلامة … ” .

وحاز المنشور على تعاطف الجمهور المتابع للنجم المصري الذين انهالوا عليه داعين له بالصبر على ما أصابه من ابتلاء والشفاء العاجل لزوجته الإعلامية مي .

وأشار البعض من المتابعين في تعليقاتهم إلى أن العين والحسد السبب في المكروه الذي أصاب محمد رشاد وزوجته ، متمنين أن يحفظهما الله من كل إنسان حسود .