محمد رشاد يعلن خبر صادم ويتوجه إلى زوجته مي حلمي بكلمات مؤثرة( صورة )

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محمد رشاد

كشف النجم المصري محمد رشاد عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بزوجته الإعلامية مي حلمي مؤخراً ، والتداعيات التي تبعتها على الرغم من تواجدها في المستشفى تحت الرقابة الطبية  .

وشارك الفنان منشور عبر حسابه الرسمي في تطبيق فيس بوك ، أوضح من خلاله سبب دخول زوجته إلى المستشفى ومؤكداً خبر إجهاضها ، قائلاً : ” ربنا يعوضنا خير … طول ما أنتِ بخير … الي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله … ” .

وتابع : ” قدر الله وما شاء فعل … والحمد لله على جميع أمره … ربنا يشفيكِ … وتقومي بالسلامة … ” .

وحاز المنشور على تعاطف الجمهور المتابع للنجم المصري الذين انهالوا عليه داعين له بالصبر على ما أصابه من ابتلاء والشفاء العاجل لزوجته الإعلامية مي .

وأشار البعض من المتابعين في تعليقاتهم إلى أن العين والحسد السبب في المكروه الذي أصاب محمد رشاد وزوجته ، متمنين أن يحفظهما الله من كل إنسان حسود .

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