مايا دياب تقود الدرجة النارية في أحدث ظهور لها ( صورة )

شاركت الفنانة مايا دياب الجمهور المتابع لها عبر تطبيق INSTAGRAM صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، بدت خلالها تقود دراجة نارية بإطلالة جامحة تحاكي نشاطها وشخصيتها الشغوفة بالحياة .

وظهرت مرتدية فستاناً طويلاً باللون القرميدي المائل فيما زينت خصرها بشالٍ قصير من اللون الأحمر القاتم واستكملت إطلالتها بـ BOOTS شتوي ذو كعبٍ متوسط .

وتركت النجمة اللبنانية شعرها بشكلٍ منسدلٍ على كتفيها بعدما استعانت ببعض الوصلات الاصطناعية لإضفاء حيوية عليه ولاكسابه مزيداً من الطول ، واختارت لوجهها مكياج الوجه الهادئ بتدرجات الألوان الترابية .

وكانت مايا دياب قد استذكرت واقعة خطفها واحتجازها ضمن سيارة لمدة يوم كامل والتي حدثت قبل عدة أعوام ، إثر الأزمة الأخيرة التي عانت منها مواطنتها الفنانة نانسي عجرم حيث أبدت تضامنها مع الأخيرة ملقية اللوم على الفلتان الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ أعوام طويلة .