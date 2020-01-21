ليليا الأطرش برفقة شقيقتها الشقراء … هل تشبهان بعضهما ؟! ( صورة )

تسعى الفنانة ليليا الأطرش دائماً إلى البوّح عن مكنونات صدرها والتعبير عن مشاعرها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعية ، لا سيما في INSTAGRAM .

وتتغنى دوماً بالعلاقة الأسرية الوطيدة التي تربطها بوالدها السيد ممدوح الأطرش وشقيقتها الوحيدة لانا والتي لا يحوّل بينها لا انشغال ولا بُعدٍ وسفر .

ونشرت الفنانة السورية صورة حديثة تجمعها بشقيقتها الصُغرى ، وعلقت عليها معربة عن أسمى المعاني والصفات والعلاقات وكتبت : ” ما في أحلى من الأخوة ” .

ليليا الأطرش برفقة شقيقتها لانا :

وحصد المنشور تفاعل المتابعين الذين انهالوا عليه مشيدين بالعلاقة القوية التي تربط بين الشقيقتين والتي تبرز دائماً عبر المنشورات التي تشاركها الفنانة الشابة برفقة عائلتها .

وكانت ليليا تنافست خلال موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر عدة أعمال وهي مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” حيث جسدت دور الفتاة عطر ، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي ” حركات بنات ” بدور سارة ، أما في مسلسل ” وهم ” فأدت دور زينب .