لهذا السبب ... رئيس الوزراء التايلاندي يحث الشعب على تقليل الاستحمام

دعا رئيس الوزراء التايلاندي، المواطنين إلى تقليل مرات الاستحمام وإغلاق الصنابير بسبب موجة الجفاف التي تجتاح البلاد.

وحث الوزير برايوت تشان أوتشا، شعبه على التقليل من استخدام المياه وبالتالي تقليل عدد مرات الاستحمام لمواجهة الجفاف في شمال ووسط البلاد.

وذكرت هيئة المياه في بانكوك الاسبوع الماضي بأن مياه الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا.

كما أعلنت السلطات حالة الجفاف في مناطق زراعية في 14 إقليما، وسط وشمال وشمال شرق البلاد.

يذكر أن موسم الجفاف يبدأ في تايلاند بحلول شهر نوفمبر ويمتد عادة حتى أبريل، بينما أعلنت السلطات هذا العام أنه قد يستمر حتى يونيو.

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