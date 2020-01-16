للمرة الأولى .. سوريا تصنع السيليكون وتتوقف عن استيراده

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للمرة الأولى .. سوريا تصنع السيليكون وتتوقف عن استيراده
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تجري سوريا مفاوضات مع الصين لإنشاء أول مصنع ينتج مادة السيليكون ( السيلكا ) الذي من شأنه أن يغني البلاد عن استيراده .

وعن تلك المفاوضات ، قال مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في حمص، علي الرويشدي لصحيفة “الوطن”، إن مفاوضات نهائية تجري حالياً مع “شركة ساوي” الصينية، لإنشاء مصنع ينتج السيليكون من الرمال الكوارتيزية .

وحول هذا المشروع أوضح الرويشدي أنه من المتوقع أن يعمل المصنع بطاقة 100 ألف طن سنوياً وبكلفة 67 مليون دولار لعام واحد.

ولفت مدير فرع المؤسسة في حمص ، إلى أن مصنع السيليكون سيغني سوريا نهائياً عن الاستيراد، مشيراً مرجحاً أن يتم البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري 2020.

يذكر أن الحكومة السورية تعمل حالياً على مشروع لإحلال المستوردات ، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي من جهة ، و تشجيع الصناعات المحلية.

 

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