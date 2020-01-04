لأول مرة … عارضة أزياء محجبة تظهر على غلاف مجلة أمريكية (صور)

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لأول مرة ... عارضة أزياء محجبة تظهر على غلاف مجلة أمريكية (صور)

ظهرت عارضة أزياء صومالية داكنة البشرة بالحجاب لأول مرة على غلاف مجلة “Essence” الأمريكية الشهيرة.

حيث أصبحت عارضة الأزياء الأمريكية الصومالية الأصل، حليمة عدن، أول امرأة تظهر على غلاف مجلة “Essence” بالحجاب.

ونشرت حليمة عدن، عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” صورة الغلاف، وأرفقتها بشكر لكل من ساعدها في الظهور على الغلاف التاريخي للذكرى الـ50 لإصدار المجلة.

فيما أفادت المتحدثة باسم المجلة، بأنهم على وشك الدخول في عقد جديد كليا، وتواصل “Essence” في كسر القوالب.

يشار إلى أن غلاف المجلة أول غلاف ستظهر عليه حليمة في عام 2020، وهو مجرد جزء من كيفية احتفال Essence بكل امرأة داكنة البشرة في العام الجديد.

 

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