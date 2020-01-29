كويكب خطر يقترب من الأرض … وناسا تحذر من احتمال الاصطدام!

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من كويكب قد يصطدم بكوكب الأرض في منتصف الشهر القادم.

وأفادت ناسا بأن الكويكب المسجل برقم 163373 والذي يقدر قطره بما بين 440 و990 مترا سيمر قرب الكرة الأرضية منتصف شباط القادم.

و ينتمي الكويكب الذي اكتشف في 23 تشرين الأوّل 1995 إلى مجموعة كويكبات أبولو، وهي الكويكبات التي يعبر مسارها مدار الأرض ولذلك تعتبر “محتملة الخطورة”.

وبحسب ناسا أن الكويكب سيقترب من الأرض في 15 شباط بمسافة تتجاوز المسافة بين الارض والقمر بـ15 ضعفا فقط.

و أشارت ناسا إلى أنه في حال لم يصطدم هذا الكويكب بالأرض في التاريخ المحدد، فمن المتوقع أن يقترب الكويكب من الكرة الأرضية مرة أخرى في عام 2075.

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