كندة علوش سئمت العام الجديد و تأمل انقلاب أحواله ..

أعربت النجمة كندة علوش عن استيائها لما حمله الأسبوع الأول من عام 2020 ، ونشرت عبر إحدى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي معربةً عن أمنيتها بتغيُر الأجواء السلبية وانتشار السلام والهدوء في العالم أجمع .

وأشارت الفنانة السورية في المنشور الذي كتبته إلى الأحداث المتتالية التي ضجت بها الصحف والمواقع الإخبارية من كوارث وجرائم واغتيالاتٍ وفضائح .

وكتبت : ” أتمنى ولو أسبوع واحد بالسنة تكون فيه كل الأخبار إيجابية … تأخذ إجازة من أخبار الحروب والموت والحرائق والفيضانات … والجرائم والفضائح … ونسمع بالإبداعات والمصالحات … من قلبي … بس مستحيل ” .

بتمنى ولو بس اسبوع واحد بالسنة تكون كل الأخبار الي منسمعها إيجابية ومفرحة

بقنوات الأخبار بالمواقع عالسوشال ميديا بكل مكان

ناخذ اجازة من أخبار الحروب والموت والحرايق والفيضانات والجرايم والفضايح والمؤامرات.. ونسمع عن الانجازات والإبداعات والمصالحات.. بتمنى من قلبي بس مستحيل 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) January 12, 2020

يذكر أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .

وكان آخر أعمال الفنانة السورية كان مسلسل ” حجر جهنم ” الذي قدمته في رمضان 2017 .