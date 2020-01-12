كندة علوش سئمت العام الجديد و تأمل انقلاب أحواله ..

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كندة علوش

أعربت النجمة كندة علوش عن استيائها لما حمله الأسبوع الأول من عام 2020 ، ونشرت عبر إحدى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي معربةً عن أمنيتها بتغيُر الأجواء السلبية وانتشار السلام والهدوء في العالم أجمع .

وأشارت الفنانة السورية في المنشور الذي كتبته إلى الأحداث المتتالية التي ضجت بها الصحف والمواقع الإخبارية من كوارث وجرائم واغتيالاتٍ وفضائح .

وكتبت : ” أتمنى ولو أسبوع واحد بالسنة تكون فيه كل الأخبار إيجابية … تأخذ إجازة من أخبار الحروب والموت والحرائق والفيضانات … والجرائم والفضائح … ونسمع بالإبداعات والمصالحات … من قلبي … بس مستحيل ” .

يذكر أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .

وكان آخر أعمال الفنانة السورية كان مسلسل ” حجر جهنم ” الذي قدمته في رمضان 2017 .

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