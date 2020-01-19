كندة علوش تحسم الجدل حول تصريحاتها المسيئة بحق زوجها السابق ( صورة )

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كندة علوش
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استفزت إحدى المتابعات الفنانة كندة علوش ، إثرَّ نشرها كلماتٍ كاذبة عن لسان الأخيرة حول زوجها السابق السيناريست  فارس الذهبي .

وقالت المتابعة في منشور تداولته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن علوش صرحت في وقتٍ سابق قائلة أن زوجها السابق لم يكنّ متمسكاً بها كي يتركها … بل هي من كانت متمسكة دوماً بعلاقتهما في محاولةٍ منها للحفاظ عليها .

وتابعت الناشطة في منشورها لافتة إلى أن علوش صرحت في مقابلة تلفزيونية أنها تغاضت عن عيوب زوجها السابق وتنازلت كثيراً ظناً منها أنها تفعل الصواب .

وختمت المتابعة منشورها عن لسان علوش قائلة : ” بعد استنزاف كل المحاولات قررت أن أتركه ولمّا رجع ندمان وقرر يبوس رجلي قلت له ابعد يا شاطر ما بعرف عيّال ” .

وردت الفنانة السورية على الكلام المتداول عن لسانه بحزم وغردت عبر حسابها نافية بالقول : ” ما قلت الكلام ده … ولا في أيّ حتة … ياريت ما تنشروا كلام مش متأكدين منه ” .

يذكر أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .

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