كندة علوش تحسم الجدل حول تصريحاتها المسيئة بحق زوجها السابق ( صورة )

استفزت إحدى المتابعات الفنانة كندة علوش ، إثرَّ نشرها كلماتٍ كاذبة عن لسان الأخيرة حول زوجها السابق السيناريست فارس الذهبي .
وقالت المتابعة في منشور تداولته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن علوش صرحت في وقتٍ سابق قائلة أن زوجها السابق لم يكنّ متمسكاً بها كي يتركها … بل هي من كانت متمسكة دوماً بعلاقتهما في محاولةٍ منها للحفاظ عليها .
وتابعت الناشطة في منشورها لافتة إلى أن علوش صرحت في مقابلة تلفزيونية أنها تغاضت عن عيوب زوجها السابق وتنازلت كثيراً ظناً منها أنها تفعل الصواب .
وختمت المتابعة منشورها عن لسان علوش قائلة : ” بعد استنزاف كل المحاولات قررت أن أتركه ولمّا رجع ندمان وقرر يبوس رجلي قلت له ابعد يا شاطر ما بعرف عيّال ” .
وردت الفنانة السورية على الكلام المتداول عن لسانه بحزم وغردت عبر حسابها نافية بالقول : ” ما قلت الكلام ده … ولا في أيّ حتة … ياريت ما تنشروا كلام مش متأكدين منه ” .
يذكر أن كندة علوش تتحضر للعودة إلى الساحة الفنية عبر مشروع فني ضخم ، وذلك بعد غياب دام عام ونصف العام عن أعمال الدراما والسينما بسبب اختيارها التفرغ للأمومة والاهتمام بابنتها حياة .
في مشروع عّم حضرلو ومتحمستلو كتير ورح خبركن عنو قريباً ان شاءلله
بتقولو هو :
• فيلم سينما
• ولا عمل درامي عربي مشترك
• ولا مشروع (تجاري-شخصي) برا إطار الفن
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) January 18, 2020