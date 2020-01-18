ظاهرة لم تحدث منذ 7 سنوات.. قناديل البحر تغزو شواطئ سوريا لسبب غريب (صور)

غزت أعداد كبيرة من قناديل البحر شواطئ سوريا ، في ظاهرة تعد غريبة لكون القناديل لا تظهر في هذا التوقيت من العام .

وتعليقاً على هذه الظاهرة ، قال رئيس الجمعية السورية لحماية البيئة المائية في سوريا الدكتور أديب سعد لتلفزيون “الخبر” إن تغيرات المناخ هي السبب وراء ظهورها على شواطئ الساحل بهذا التوقيت .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعدد من القناديل التي ظهرت على ساحل مدينة جبلة .

وأضاف سعد أن دفء مياه البحر تسبب بحدوث تغيير في دورة الحياة لدى قنديل البحر ما أدى إلى ظهوره على الشاطئ.

ولفت سعد إلى أنه منذ 7 سنوات شهد الساحل السوري في شباط ظاهرة مشابهة إذ انتشرت حينها قناديل البحر على الشواطئ بسبب التغيرات المناخية ودفء مياه البحر أيضاً.

يشار إلى أن قنديل البحر يشكل هاجساً لدى البعض نظراً لأن لسعته تعتبر خطيرة ، حيث يمكن للمجسات الطويلة التي تخرج من جسم قنديل البحر أن تحقن الشخص بالسم من آلاف الإبر المجهرية الشائكة.

ويعرف عن قنديل البحر بأنه يتكاثر خلال شهري تموز وآب ، حيث يعطي “بوليب” صغير ومن ثم يكبر ويتكاثر مرة أخرى في دورة حياة جديدة ليصبح البوليب قنديل عادي.