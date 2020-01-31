قمر تداعب الفراشات بـ إطلالة جريئة من دبي ( فيديو )

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قمر
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تعتمد الفنانة قمر الظهور بشكل يوميٍّ عبر منصات التطبيقات الاجتماعية ، وذلك في محاولة منها للبقاء على اتصالٍ مع محبيها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية  ، باعتبار أنها مقلة في أعمالها الفنية على الصعيدين الغنائي والتمثيلي .

وشاركت المغنية اللبنانية قبل ساعات شريط فيديو قصير عبر INSTAGRAM ، من أجواء زيارتها لمحمية الفراشات في مدينة دبي وعلقت عليه معربة عن اعجابها بحياة هذه الكائنات ، ناصحةً الجمهور باتخاذها مثلاً للعلّو والاستمرارية .

وكتبت : ” عش الحياة مثل الفراشة … خذّ استراحة …ولكن لا تنسى أبداً كيف تطير ” .

قمر تداعب الفراشات :

وبدت قمر في المنشور وهي تتمايل مداعبة الفراشات التي حطت على أماكن مختلفة من جسدها ، وأرفقت الفيديو بأغنية ( قدام عينيا ) للنجم المصري عمرو دياب .

وحاز منشور الفنانة اللبنانية على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على جمالها الدائم وإطلالتها الجذبة ، بينما تساءل البعض عن سر رشاقتها وتألقها الدائم .

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